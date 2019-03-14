Halton

Over 40 New Luxury Cruise Ships Are On Order

Silver Muse

Between 2019 and 2027, the luxury cruise market will more than double in size with at least 43 new ships taking to the world's oceans, according to the 2019 Luxury Market Report by Cruise Industry News.

They range from 180-guest Explorer-class ships from French operator Ponant to 930-guest vessels from Viking Cruises. 

Luxury Ship Orderbook:

Cruise Line Ship Cost(1) Tonnage Capacity Yard Sailing Delivery Year
Viking Ocean Viking Jupiter $400 47,000 930 Fincantieri Europe February 2019
Hapag-Lloyd H/Nature $155 16,100 230 VARD World April 2019
Ponant Le Bougainville $110 10,000 180 VARD World Summer 2019
Ponant Le Kerguelen $110 10,000 180 VARD World Summer 2019
Scenic Eclipse $185 16,500 228 Uljanik Group World August 2019
Hapag-Lloyd H/Inspiration $155 16,100 230 VARD World October 2019
Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q4 2019
Crystal Endeavor $195 19,800 200 MV Werften World Q1 2020
Regent Splendor $478 54,000 750 Fincantieri World Q1 2020
Ponant Le Bellot $110 10,000 180 VARD World Q1 2020
Silversea Silver Origin $75 5,700 100 De Hoop Galapagos March 2020
Silversea Silver Moon $370 40,900 596 Fincantieri World April 2020
Ponant Le Surville $110 10,000 180 VARD World Q2 2020
Scenic Eclipse II $185 16,500 228 Uljanik Group World Q2 2020
Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q1 2021
Seabourn Unnamed $225 23,000 264 M/ Damen World June 2021
Ponant Le C. Charcot $324 30,000 270 VARD World Q2 2021
Viking Ocean Unnamed TBA TBA TBA VARD TBA Q2 2021
Hapag-Lloyd Hanseatic Spirit $155 16,100 230 VARD World TBA 2021
Silversea Silver Dawn $380 40,900 596 Fincantieri World Q4 2021
Crystal Unnamed $195 19,800 200 MV Werften World TBA 2021
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2021
Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q1 2022
Crystal Unnamed $900 67,000 800 MV Werften World Q1 2022
Viking Ocean Unnamed TBA TBA TBA VARD TBA Q2 2022
Seabourn Unnamed $225 23,000 264 M/ Damen World May 2022
Crystal Unnamed $195 19,800 200 MV Werften World TBA 2022
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2022
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2022
Silversea Unnamed TBA TBA TBA Meyer Werft World TBA 2022
MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2023
Regent Unnamed $545 54,000 750 Fincantieri World Q4 2023
Silversea Unnamed TBA TBA TBA Meyer Werft World TBA 2023
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2023
MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2024
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2024
MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2025
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2025
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2025
MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2026
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2026
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2026
Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2027


1. In Millions | M/ Damen = Mariotti Damen

Cruise Industry News Email Alerts

More from Cruise Industry News

Cruise Industry News Luxury Market Report

Email Newsletter

Get the latest breaking cruise news. Sign up.

San Diego

Cruise Ship Orderbook

122 Ships | 262,650 Berths | $68 Billion | View

SAT19

Latest Magazine Issue | Winter 18-19

CIN Winter

In This Edition:

Operations

Drydocks

North America

Food+Beverage

China

Water

Expedition

About | Sample Articles | Subscribe Today
Jets
Cruise Industry News 2019 Annual Report