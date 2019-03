Over 40 New Luxury Cruise Ships Are On Order

Between 2019 and 2027, the luxury cruise market will more than double in size with at least 43 new ships taking to the world's oceans, according to the 2019 Luxury Market Report by Cruise Industry News.

They range from 180-guest Explorer-class ships from French operator Ponant to 930-guest vessels from Viking Cruises.

Luxury Ship Orderbook:

Cruise Line Ship Cost(1) Tonnage Capacity Yard Sailing Delivery Year Viking Ocean Viking Jupiter $400 47,000 930 Fincantieri Europe February 2019 Hapag-Lloyd H/Nature $155 16,100 230 VARD World April 2019 Ponant Le Bougainville $110 10,000 180 VARD World Summer 2019 Ponant Le Kerguelen $110 10,000 180 VARD World Summer 2019 Scenic Eclipse $185 16,500 228 Uljanik Group World August 2019 Hapag-Lloyd H/Inspiration $155 16,100 230 VARD World October 2019 Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q4 2019 Crystal Endeavor $195 19,800 200 MV Werften World Q1 2020 Regent Splendor $478 54,000 750 Fincantieri World Q1 2020 Ponant Le Bellot $110 10,000 180 VARD World Q1 2020 Silversea Silver Origin $75 5,700 100 De Hoop Galapagos March 2020 Silversea Silver Moon $370 40,900 596 Fincantieri World April 2020 Ponant Le Surville $110 10,000 180 VARD World Q2 2020 Scenic Eclipse II $185 16,500 228 Uljanik Group World Q2 2020 Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q1 2021 Seabourn Unnamed $225 23,000 264 M/ Damen World June 2021 Ponant Le C. Charcot $324 30,000 270 VARD World Q2 2021 Viking Ocean Unnamed TBA TBA TBA VARD TBA Q2 2021 Hapag-Lloyd Hanseatic Spirit $155 16,100 230 VARD World TBA 2021 Silversea Silver Dawn $380 40,900 596 Fincantieri World Q4 2021 Crystal Unnamed $195 19,800 200 MV Werften World TBA 2021 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2021 Ritz-Carlton Unnamed $225 25,000 298 Barreras TBA Q1 2022 Crystal Unnamed $900 67,000 800 MV Werften World Q1 2022 Viking Ocean Unnamed TBA TBA TBA VARD TBA Q2 2022 Seabourn Unnamed $225 23,000 264 M/ Damen World May 2022 Crystal Unnamed $195 19,800 200 MV Werften World TBA 2022 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2022 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2022 Silversea Unnamed TBA TBA TBA Meyer Werft World TBA 2022 MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2023 Regent Unnamed $545 54,000 750 Fincantieri World Q4 2023 Silversea Unnamed TBA TBA TBA Meyer Werft World TBA 2023 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2023 MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2024 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2024 MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2025 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2025 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2025 MSC Cruises Unnamed $600 64,000 1,000 Fincantieri World Spring 2026 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2026 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2026 Viking Ocean Unnamed $400 47,000 930 Fincantieri Europe TBA 2027



1. In Millions | M/ Damen = Mariotti Damen