Over 40 New Luxury Cruise Ships Are On Order

Between 2019 and 2027, the luxury cruise market will more than double in size with at least 43 new ships taking to the world's oceans, according to the 2019 Luxury Market Report by Cruise Industry News.
They range from 180-guest Explorer-class ships from French operator Ponant to 930-guest vessels from Viking Cruises.
Luxury Ship Orderbook:
|Cruise Line
|Ship
|Cost(1)
|Tonnage
|Capacity
|Yard
|Sailing
|Delivery
|Year
|Viking Ocean
|Viking Jupiter
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|February
|2019
|Hapag-Lloyd
|H/Nature
|$155
|16,100
|230
|VARD
|World
|April
|2019
|Ponant
|Le Bougainville
|$110
|10,000
|180
|VARD
|World
|Summer
|2019
|Ponant
|Le Kerguelen
|$110
|10,000
|180
|VARD
|World
|Summer
|2019
|Scenic
|Eclipse
|$185
|16,500
|228
|Uljanik Group
|World
|August
|2019
|Hapag-Lloyd
|H/Inspiration
|$155
|16,100
|230
|VARD
|World
|October
|2019
|Ritz-Carlton
|Unnamed
|$225
|25,000
|298
|Barreras
|TBA
|Q4
|2019
|Crystal
|Endeavor
|$195
|19,800
|200
|MV Werften
|World
|Q1
|2020
|Regent
|Splendor
|$478
|54,000
|750
|Fincantieri
|World
|Q1
|2020
|Ponant
|Le Bellot
|$110
|10,000
|180
|VARD
|World
|Q1
|2020
|Silversea
|Silver Origin
|$75
|5,700
|100
|De Hoop
|Galapagos
|March
|2020
|Silversea
|Silver Moon
|$370
|40,900
|596
|Fincantieri
|World
|April
|2020
|Ponant
|Le Surville
|$110
|10,000
|180
|VARD
|World
|Q2
|2020
|Scenic
|Eclipse II
|$185
|16,500
|228
|Uljanik Group
|World
|Q2
|2020
|Ritz-Carlton
|Unnamed
|$225
|25,000
|298
|Barreras
|TBA
|Q1
|2021
|Seabourn
|Unnamed
|$225
|23,000
|264
|M/ Damen
|World
|June
|2021
|Ponant
|Le C. Charcot
|$324
|30,000
|270
|VARD
|World
|Q2
|2021
|Viking Ocean
|Unnamed
|TBA
|TBA
|TBA
|VARD
|TBA
|Q2
|2021
|Hapag-Lloyd
|Hanseatic Spirit
|$155
|16,100
|230
|VARD
|World
|TBA
|2021
|Silversea
|Silver Dawn
|$380
|40,900
|596
|Fincantieri
|World
|Q4
|2021
|Crystal
|Unnamed
|$195
|19,800
|200
|MV Werften
|World
|TBA
|2021
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2021
|Ritz-Carlton
|Unnamed
|$225
|25,000
|298
|Barreras
|TBA
|Q1
|2022
|Crystal
|Unnamed
|$900
|67,000
|800
|MV Werften
|World
|Q1
|2022
|Viking Ocean
|Unnamed
|TBA
|TBA
|TBA
|VARD
|TBA
|Q2
|2022
|Seabourn
|Unnamed
|$225
|23,000
|264
|M/ Damen
|World
|May
|2022
|Crystal
|Unnamed
|$195
|19,800
|200
|MV Werften
|World
|TBA
|2022
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2022
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2022
|Silversea
|Unnamed
|TBA
|TBA
|TBA
|Meyer Werft
|World
|TBA
|2022
|MSC Cruises
|Unnamed
|$600
|64,000
|1,000
|Fincantieri
|World
|Spring
|2023
|Regent
|Unnamed
|$545
|54,000
|750
|Fincantieri
|World
|Q4
|2023
|Silversea
|Unnamed
|TBA
|TBA
|TBA
|Meyer Werft
|World
|TBA
|2023
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2023
|MSC Cruises
|Unnamed
|$600
|64,000
|1,000
|Fincantieri
|World
|Spring
|2024
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2024
|MSC Cruises
|Unnamed
|$600
|64,000
|1,000
|Fincantieri
|World
|Spring
|2025
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2025
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2025
|MSC Cruises
|Unnamed
|$600
|64,000
|1,000
|Fincantieri
|World
|Spring
|2026
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2026
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2026
|Viking Ocean
|Unnamed
|$400
|47,000
|930
|Fincantieri
|Europe
|TBA
|2027
1. In Millions | M/ Damen = Mariotti Damen