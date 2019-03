The Pullmantur Monarch and the Marella Discovery 2 call together in Montego Bay, Jamaica.



https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/20480-photos-pullmantur-monarch-and-marella-discovery-2-in-montego-bay.html#sigProId20ba4ba8f5 View the embedded image gallery online at:

Photos: JD SCHWARTZ | TRIBUTESTUDIOS