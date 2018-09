Photos of TUI's new Mein Schiff 1. The ship launched from Meyer Turku earlier this year and 110,000 tons with capacity for 2,900 passengers.



Photos: Sergio Ferreira